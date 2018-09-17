В Петербурге прокуратура занялась учительницей, называвшей детей убогими

17 Сент. 16:06 2018-09-17T16:10:38+03:00

Что вывело из себя учительницу музыки, осталось за кадром

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В Санкт-Петербурге прокуратура заинтересовалась видео, на котором учительница музыки городской шоклы Людмила Шляхетко оскорблеяет учеников. Педагог начала распаляться и в гневе назавала детей "тупыми и бедными".

- Когда-нибудь дисциплина будет в наших школах или нет?! Потому что убогие приходят, не понимают своим узким умишком, для чего приходят! Понимаешь или нет? Одни понимают, другие не понимают. Убогие! Бедняцкая школа! Для бедняков! Бедная во всех отношениях! - на повышенных тонах образается к детям Людмила Васильевна. - Че, тупые? Совсем навсегда?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/668890" frameborder="0"></iframe> "Че, тупые? Совсем навсегда?!" - Видео Наталия Сивохина Facebook.

Ученики с задних пар весь гневный пассаж учительницы сняли на видео и выложили в Сеть. Педагог тут же стала звездой интернета. И сейчас прокуратура решила провести проверку.

- Представители школы, а также учитель вызваны в прокуратуру для дачи объяснений, - поясняют в прокуратуре Петербурга. - Во время проверки прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения.

Будет ли педагог уволен или наазан, пока неизвестно.