Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства известного бизнесмена Бадри Шингелии
Известного петербургского предпринимателя Бадри Шингелию расстреляли прямо на шоссе. Неизвестные обогнали машину коммерсанта и открыли огонь по его иномарке. Предварительно, выстрелы велись из автомата. Одна из пуль попала Шингелию прямо в голову. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
- Ввозбуждено уголовное дело по факту убийства Бадри Шенгелии, - рассказывают в СУ СКР по Ленинградской области. - В лесополосе в районе 249 километра Новоприозерского шоссе был обнаружен автомобиль «Мерседес». На теле 53-летнего водителя имеются многочисленные огнестрельные ранения. По предварительным данным, он был обстрелян неизвестными из проезжавшего мимо автомобиля. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Устанавливаются обстоятельства и мотивы убийства.
Напомним, что Барди Шингелия проходил свидетелем сразу по двум громким уголовным делам - следователя Михаила Максименко и главы ОПГ «Тамбовские» Владимира Барсукова (Кумарина) по прозвище - Кум.
Бадри Шенгелию расстреляли в своем автомобиле под Петербургом.