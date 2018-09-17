Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства известного бизнесмена Бадри Шингелии

17 Сент. 17:05 2018-09-17T17:05:46+03:00

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Известного петербургского предпринимателя Бадри Шингелию расстреляли прямо на шоссе. Неизвестные обогнали машину коммерсанта и открыли огонь по его иномарке. Предварительно, выстрелы велись из автомата. Одна из пуль попала Шингелию прямо в голову. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

- Ввозбуждено уголовное дело по факту убийства Бадри Шенгелии, - рассказывают в СУ СКР по Ленинградской области. - В лесополосе в районе 249 километра Новоприозерского шоссе был обнаружен автомобиль «Мерседес». На теле 53-летнего водителя имеются многочисленные огнестрельные ранения. По предварительным данным, он был обстрелян неизвестными из проезжавшего мимо автомобиля. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Устанавливаются обстоятельства и мотивы убийства.

Напомним, что Барди Шингелия проходил свидетелем сразу по двум громким уголовным делам - следователя Михаила Максименко и главы ОПГ «Тамбовские» Владимира Барсукова (Кумарина) по прозвище - Кум.