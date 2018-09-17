2018-09-17T17:05:46+03:00
Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства известного бизнесмена Бадри Шингелии

Силовики опубликовали видео с места происшествия
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments12
Бадри Шенгелию был свидетелем по нескольким громким уголовным делам Фото: twitter.com/BadriShengeliyaБадри Шенгелию был свидетелем по нескольким громким уголовным делам Фото: twitter.com/BadriShengeliya
Изменить размер текста:

Известного петербургского предпринимателя Бадри Шингелию расстреляли прямо на шоссе. Неизвестные обогнали машину коммерсанта и открыли огонь по его иномарке. Предварительно, выстрелы велись из автомата. Одна из пуль попала Шингелию прямо в голову. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

- Ввозбуждено уголовное дело по факту убийства Бадри Шенгелии, - рассказывают в СУ СКР по Ленинградской области. - В лесополосе в районе 249 километра Новоприозерского шоссе был обнаружен автомобиль «Мерседес». На теле 53-летнего водителя имеются многочисленные огнестрельные ранения. По предварительным данным, он был обстрелян неизвестными из проезжавшего мимо автомобиля. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Устанавливаются обстоятельства и мотивы убийства.

Напомним, что Барди Шингелия проходил свидетелем сразу по двум громким уголовным делам - следователя Михаила Максименко и главы ОПГ «Тамбовские» Владимира Барсукова (Кумарина) по прозвище - Кум.

Бадри Шенгелию расстреляли в своем автомобиле под Петербургом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры