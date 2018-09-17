2018-09-17T20:44:45+03:00
Спорт

Близняшки Дина и Алина Аверины стали чемпионками мира по художественной гимнастике

Сестры завоевали шесть золотых медалей
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Близняшки покорили чемпионат мираБлизняшки покорили чемпионат мираФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Семейный подряд Дины и Алины Авериной покорил чепмионат мира по художественной гимнастике, проходивший в Болгарии. Близняшки-спортсменки завоевали на двоих шесть золотых медалей. При этом Дина по итогам соревнований стала стала абсолютной чемпионкой мира.

- Воспитанницы петербургской СШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» Дина и Арина Аверины одержали победу в командном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, - рассказывают в Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. - Также в финале отдельных видов за упражнение с булавами Дина завоевала золотую медаль (19,000), Арина удостоилась бронзовой медали (18,850).

Дина Аверина вернется домой с пятью золотыми медалями. Арина завоевала одну золотую и две бронзовых медали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры