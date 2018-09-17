Близняшки Дина и Алина Аверины стали чемпионками мира по художественной гимнастике

17 Сент. 17:56 2018-09-17T20:44:45+03:00

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Семейный подряд Дины и Алины Авериной покорил чепмионат мира по художественной гимнастике, проходивший в Болгарии. Близняшки-спортсменки завоевали на двоих шесть золотых медалей. При этом Дина по итогам соревнований стала стала абсолютной чемпионкой мира.

- Воспитанницы петербургской СШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» Дина и Арина Аверины одержали победу в командном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, - рассказывают в Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. - Также в финале отдельных видов за упражнение с булавами Дина завоевала золотую медаль (19,000), Арина удостоилась бронзовой медали (18,850).

Дина Аверина вернется домой с пятью золотыми медалями. Арина завоевала одну золотую и две бронзовых медали.