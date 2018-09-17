МЧС Петербурга предупредило горожан о ливнях и грозах

17 Сент. 19:04 2018-09-17T19:04:19+03:00

В Северной столице ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду

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Жителям Санкт-Петербурга стоит запастись терпением и зонтиками. Сотрудники МЧс просят горожан быть осторожнее. 18 сентября в Северной столице ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду

- При ветре уберите вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна, - призывают горожан в МЧС по Петербургу. - Машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций

В МЧС советуют, обходить рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей.