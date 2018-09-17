В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за самопроизвольной разводки Володарского моста

17 Сент. 19:35 2018-09-17T19:35:52+03:00

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К расследованию самопроизвольной разводке Володарского моста в Петербурге подключились следователи. Напомним, что из-за ЧП в аварию попали два легковых автомобиля и автобус. В ДТП пострадали водитель отечественной легковушки. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Помощь медиков также понадобилась женщина, ехавшей на иномарке, и пассажиру автобуса.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили "КП-Петербург" в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Дело было возбуждено две недели назад.

К слову, уголовно дело пока бесфигурантное. Известно, что за день до ЧП на Володарском мосту завершились ремонтные работы. Там с 6 августа меняли асфальтобетонное покрытие на проезжей части. Полностью перекрывать важную переправу, конечно, не стали. Но для транспорта ввели ограничения, из-за которых почти во все дни ремонта на мосту собирались огромные пробки. При этом работу подрядчик успел завершить раньше срока на два дня: по планам ремонт покрытия должны были закончить 26 августа.