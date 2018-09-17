2018-09-17T22:38:22+03:00
Происшествия

В Петербурге двое неизвестных с пистолетом ограбили аптеку

Преступники похитили семь тысяч рублей
Роман ЛЯЛИН
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Предварительно, преступники были с пистолетомПредварительно, преступники были с пистолетом
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В Санкт-Петербурге произошло вооруженное ограбление аптеки. Двое неизвестных с пистолетом ворвались в помещение на проспекте Просвещения и стали угрожать оружием продавцу. Сотрудница решила не рисковать и отдала из кассы деньги. После этого налетчики скрылись.

- Сумма похищенного составила около 7 тысяч рублей, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По данному факту в настоящее время проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых злоумышленниц.

В ближайшее время полицейские возбудят уголовное дело.

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