В Петербурге гендиректора фирмы обвиняют в незаконном выводе из России миллиарда рублей

17 Сент. 21:13 2018-09-17T21:13:51+03:00

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В Петербурге гендиректора одной из фирм обвиняюи в незаконных валютных операциях. Следствие подозревает, что коммерсант незаконновывел из России боле еодного миллиарда рублей.

- Местный житель с мая 2014 года по декабрь 2015 года вместе с двумя соучастниками, находящимися в розыске, находясь в должности генерального директора коммерческой фирмы, от имени которой совершались сделки, незаконно перевел денежные средства за пределы Российской Федерации в особо крупном размере, - поясняют в прокуратуре Санкт-Петербурга. - От имени фирмы был заключен мнимый контракт на поставку товара оптических носителей с якобы содержащимся на них дорогостоящим программным обеспечением.

Сейчас уголовно дело прокуратура направила в суд.