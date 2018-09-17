2018-09-17T22:54:36+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге на Таллинском шоссе на остановке сгорел автобус

От рейсового "ПАЗа" остался только каркас [видео]
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Маршрутка сгорела на Таллинском шоссе 17 сентября.Маршрутка сгорела на Таллинском шоссе 17 сентября.
Изменить размер текста:

Горящие на дороге маршрутки - уже не редкость для Санкт-Петербурга. Очередное "пламенное" транспортное средство вечером в понедельник 17 сентября стояло на Таллинском шоссе на остановке возле "Ленты".

К месту ЧП приехали пожарные и ГИБДД. Правда, по словам очевидцев, не сразу, а минут через пятнадцать, не меньше. К тому времени автобус уже не просто полыхал ярким пламенем. Было абсолютно ясно, что восстановить его будет невозможно.

На Таллинском шоссе вечером 17 сентября вспыхнула маршрутка.

По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, о пожаре у дома номер 150 на Таллинском шоссе стало известно в 20:39. А уже в 21:13 пожар был полностью ликвидирован.

- В автомобиле "ПАЗ" сгорели все сгораемые части, - уточнили в МЧС.

К счастью, обошлось без жертв. "Скорую помощь" даже и вызывать не стали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры