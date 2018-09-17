В Санкт-Петербурге на Таллинском шоссе на остановке сгорел автобус
Горящие на дороге маршрутки - уже не редкость для Санкт-Петербурга. Очередное "пламенное" транспортное средство вечером в понедельник 17 сентября стояло на Таллинском шоссе на остановке возле "Ленты".
К месту ЧП приехали пожарные и ГИБДД. Правда, по словам очевидцев, не сразу, а минут через пятнадцать, не меньше. К тому времени автобус уже не просто полыхал ярким пламенем. Было абсолютно ясно, что восстановить его будет невозможно.
На Таллинском шоссе вечером 17 сентября вспыхнула маршрутка.
По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, о пожаре у дома номер 150 на Таллинском шоссе стало известно в 20:39. А уже в 21:13 пожар был полностью ликвидирован.
- В автомобиле "ПАЗ" сгорели все сгораемые части, - уточнили в МЧС.
К счастью, обошлось без жертв. "Скорую помощь" даже и вызывать не стали.