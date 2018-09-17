В Санкт-Петербурге на Таллинском шоссе на остановке сгорел автобус

17 Сент. 22:18 2018-09-17T22:54:36+03:00

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Горящие на дороге маршрутки - уже не редкость для Санкт-Петербурга. Очередное "пламенное" транспортное средство вечером в понедельник 17 сентября стояло на Таллинском шоссе на остановке возле "Ленты".

К месту ЧП приехали пожарные и ГИБДД. Правда, по словам очевидцев, не сразу, а минут через пятнадцать, не меньше. К тому времени автобус уже не просто полыхал ярким пламенем. Было абсолютно ясно, что восстановить его будет невозможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/669255" frameborder="0"></iframe> На Таллинском шоссе вечером 17 сентября вспыхнула маршрутка.

По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, о пожаре у дома номер 150 на Таллинском шоссе стало известно в 20:39. А уже в 21:13 пожар был полностью ликвидирован.

- В автомобиле "ПАЗ" сгорели все сгораемые части, - уточнили в МЧС.

К счастью, обошлось без жертв. "Скорую помощь" даже и вызывать не стали.