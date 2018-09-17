Грузовик влетел в маршрутку на Московском шоссе: есть пострадавшие

17 Сент. 22:47 2018-09-17T22:47:22+03:00

Пробка растянулась на все Московское шоссе. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте

Мужчину и двух женщин увезли на "скорых"

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- Московское шоссе стоит из-за фуры, поддавшей маршрутке, - написали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте очевидцы.

Разбитая маршрутка, "скорые", машина реанимации, несколько поржарных и полицейских машин заняли практически всю дорогу.

- На этом светофоре очень любят со складов слева выскакивать, - рассуждают в соцсети автомобилисты.

По официальным данным УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария у дома номер 82 по Московскому шоссе случилась около восьми часов вечера.

- Мужчина, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с попутным маршрутным такси и легковушкой, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП в маршрутном такси пострадали трое: две женщины и мужчина, - уточнили в управлении.

Женщины отделались легкими травмами, мужчина получил средний вред здоровью. По факту аварии проводится доследственная проверка.