2018-09-17T23:11:54+03:00
Происшествия

Новорожденная девочка купалась в ванне с воротником для плавания, перевернулась и едва не утонула

К счастью, здоровью маленькой петербурженки уже ничто не угрожает
Елена МОЛОДКИНА
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Круг-воротник для плавания используют многие родители. Фото: Архив "КП"Круг-воротник для плавания используют многие родители. Фото: Архив "КП"
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Поздним вечером в воскресенье в одну из детских городских больниц Петербурга привезли новорожденную девочку. Малышка едва не захлебнулась, наглотавшись воды во время купания в ванной.

При этом крошку купали, как это сейчас принято, со специальным воротником для плавания. Надувной "круг" надевают ребенку на шею, и он может спокойно плавать, двигая ручками и ножками.

Вдруг мама вспомнила, что на плите забыла сковороду, и побежала на кухню, оставив малышку одну - буквально на несколько минут. Этого хватило, чтобы девочка перевернулась и оказалась головой в воде.

"Скорая" приехала быстро, и врачи приняли решение госпитализировать крошку. А уже сегодня стало ясно, что жизни девочки ничто не угрожает, и ее уже готовят к выписке.

- Подобные трагедии могут произойти у любых самых заботливых и благополучных родителей. Малышам хватает считанных мгновений, чтобы упасть со стола во время пеленания, открыть окно или глотнуть опасную жидкость. Будьте бдительны, не оставляйте своих малышей без присмотра ни на секунду, - обращается к петербуржцам Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова.

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