Таксист в Санкт-Петербурге нарушил правила и устроил аварию: пострадала пассажирка

18 Сент. 00:44 2018-09-18T00:45:22+03:00

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- 17 сентября около 19:00 у дома номер 19 по Преображенскому переулку прозошлоо ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, водитель одной из городских служб такси на Volkswagen Polo нарушил правила дорожного движения, выполняя левый поворот, - сообщили "КП в Санкт-Петербург" в УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Таксист, видимо, не знал, что при мигающем желтом надо ориентироваться на дорожные знаки. И не пропустил на перекрестке приближающуюся слева "Ладу Калина". После чего VW Polo с "шашечками" врезался в Hyundai Solaris.

Как сообщает УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в итоге пострадали двое - водитель VW и пассажирка такси. Мужчина пострадал не сильно, а вот женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.