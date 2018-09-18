Вторник «порадует» петербуржцев ливнями и грозами

18 Сент. 07:53 2018-09-18T07:56:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже наступила вторая половина сентября, в которой жителям Санкт-Петербурга можно надеяться на короткое, но теплое бабье лето. Накануне главный городской синоптик Александр Колесов подтвердил свои ранние прогнозы. Но хорошей погоды еще надо дождаться, а во вторник, 18 сентября, в городе будет пасмурно.

- Ночью кратковременные дожди и грозы, днем также возможны осадки. Ветер северо-западный, западный с порывами до сильного. Атмосферное давление будет повышаться. Температура воздуха не поднимется выше плюс 15-17 градусов, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Петербургское региональное управление МЧС вновь предупреждает жителей Северной столице о возможном ударе стихии и просит соблюдать меры предосторожности при нахождении на улице.

Так, учитывая, что порывы ветра могут быть достаточно резкими – до 15-17 метров в секунду, возможно падение дорожных знаков, указателей, рекламных щитов или ослабленных деревьев. Также с крыш или балконов домов на голову петербуржцам может сдуть различные предметы, что к добру не приведет. Поэтому, при порывах ветра, лучше держаться подальше от зданий.