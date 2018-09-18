Комиссия УЕФА признала, что Петербург полностью готов к Евро-2020

18 Сент. 08:21 2018-09-18T08:21:59+03:00

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Только недавно в России и в Петербурге в частности, отгремел футбольный чемпионат мира. Праздник спорта, к которому готовились долгие годы и которого так ждали болельщики, оказался ярким, захватывающим и очень близким. Но если другие российские города смогут только вспоминать международный турнир, то Северная столица, вскоре, вновь поучаствует в крупном первенстве. В 2020 году город примет игры чемпионата Европы.

- В Петербурге завершился третий инспекционный визит Союза европейских футбольных ассоциаций в рамках подготовки к проведению матчей Евро- 2020, - сообщает пресс-служба Смольного.

Надо сказать, что мировое первенство проводится под эгидой ФИФА – международной федерации футбольных ассоциаций, тогда как европейский чемпионат организует континентальная УЕФА. Поэтому нельзя было считать автоматическим готовность Петербурга к играм Евро-2020.

Однако все в городе были уверены, что Северная столица справится на «отлично», как справилась и с проведением мундиаля. Это подтвердили и сами европейские делегаты.

- Мы своими глазами убедились, что Санкт-Петербург задает стандарты другим городам по организации мероприятий. Именно поэтому мы решили продолжить сотрудничество в рамках организации Евро-2020, - заявил на встрече с вице-губернатором Кирилловым глава делегации УЕФА Александр Шар.

Стоит сказать, что заседание комиссии проходило на стадионе «Санкт-Петербург», только недавно принимавшем игры мирового чемпионата.