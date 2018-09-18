Петербуржцы смогли улететь в Турцию только после восьми часов ожидания в Пулково

18 Сент. 08:41 2018-09-18T08:41:32+03:00

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Неприятным инцидентом начался отдых для петербуржцев и туристов из других городов, которые накануне, 17 сентября, вылетали из Пулково в Анталью. Рейс, который по расписанию должен был отправиться в 15:55, задержали на 8 часов.

- Задерживают вылет в Турцию на 6 часов. На табло рейс перенесен очередной раз, теперь на 23:00. Представители авиакомпании раздают воду и талоны на еду, - писали раздосадованные туристы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как водится в таких случаях, среди недовольных людей сразу пошли предположения, что самолет экстренно чинят.

- Ходят слухи, что задержка произошла из-за замены детали, - предполагали горожане в соцсетях.

Однако позднее стало известно, что рейс не смог отправиться во время из-за так называемой «веерной задержки», когда с опозданием был выполнен прошлый маршрут и самолет просто не успел прибыть. В данном случае в Пулково.

Но, через восемь часов ожидания, измученные туристы, среди которых были и семьи с детьми, смогли отправиться на отдых. В 23:59 борт наконец-то оторвался от земли и взял курс на Турцию.