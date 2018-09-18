Пять автобусов в Петергофе поменяют маршрут из-за дорожного ремонта

18 Сент. 10:06 2018-09-18T10:06:34+03:00

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Осень – прекрасная пора, чтобы прогуляться по садам и паркам Петергофа, если только нет дождя, конечно же. Но петербуржцам, которые решат отправиться в ближайший пригород, надо быть внимательным – с 19 сентября и до 15 октября 2018 года меняются маршруты пяти автобусов.

- В связи с дорожными работами на Собственном проспекте, вносятся изменения в трассы автобусов номер 349, 351А, 351Б, 353, 356Ш, К-103, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Маршрут номер 349 пойдет от конечной остановки «Баушевская улица» по улице Халтурина, бульвару Красных Курсантов и далее по действующей трассе до вокзала в Ломоносове. Обратный путь следования не меняется.

Автобусы 351А и 353 будут следовать от конечной остановки «Новый Петергоф» по действующим трассам до Санкт-Петербургского проспекта, далее по нему, бульвару Красных Курсантов и улице Халтурина до Баушевской улицы. Обратный маршрут также сохранится.

Маршрут 351Б поедет от конечной остановки «Новый Петергоф» по действующей трассе до остановки «Баушевская улица», далее по улице Халтурина, бульвару Красных Курсантов, Санкт-Петербургскому проспекту и далее на «Новый Петергоф».

356Ш поедет от конечной остановки «Университетский проспект» по действующей трассе до Санкт-Петербургского проспекта, по нему, бульвару Красных Курсантов, улице Халтурина и до конечной остановки «Баушевская улица». Маршрут будет действовать в оба направления.

«Коммерческий» автобус К-103 в период с 6 по 12 октября пойдет в объезд.