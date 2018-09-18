В «гду-гду»: Новый поезд Петербург-Киров пойдет через Вологду

18 Сент. 10:30 2018-09-18T10:30:27+03:00

Новый поезд из Петербурга в Киров будет прицеплять вагон в Вологде. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

Направление Петербург-Вологда-Петербург становится все более востребованным у пассажиров. Жители воспетого в известной композиции города настолько активно раскупают билеты в направлении Северной столицы, что руководство Северной железной дороги решило пустить дополнительные вагоны, которые будут прицепляться к новому поезду кировского направления.

- С 10 декабря 2018 года начнет курсировать новый поезд номер 123/124 Киров – Санкт-Петербург, в состав которого будут включены плацкартные и купейные прицепные вагоны Вологда – Санкт-Петербург, - сообщает пресс-служба СЖД.

Добраться из Вологды до города на Неве можно будет круглый год с периодичностью раз в два дня.

С 10 декабря поезда будут отправляться из Кирова и останавливаться в Вологде по четным числам, с прибытием в Северную столицу на следующий день. Из Петербурга составы поедут с 11 декабря и далее по нечетным дням.

На пути следования в Вологодской области предусмотрены остановки в Буе, Нее, Шарье, Галиче, Мантурово, Поназырево, Гостовской и Шабалино.

Билеты, как и на другие поезда, можно приобрести за 90 суток до отправления.