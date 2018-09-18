В «гду-гду»: Новый поезд Петербург-Киров пойдет через Вологду
Направление Петербург-Вологда-Петербург становится все более востребованным у пассажиров. Жители воспетого в известной композиции города настолько активно раскупают билеты в направлении Северной столицы, что руководство Северной железной дороги решило пустить дополнительные вагоны, которые будут прицепляться к новому поезду кировского направления.
- С 10 декабря 2018 года начнет курсировать новый поезд номер 123/124 Киров – Санкт-Петербург, в состав которого будут включены плацкартные и купейные прицепные вагоны Вологда – Санкт-Петербург, - сообщает пресс-служба СЖД.
Добраться из Вологды до города на Неве можно будет круглый год с периодичностью раз в два дня.
С 10 декабря поезда будут отправляться из Кирова и останавливаться в Вологде по четным числам, с прибытием в Северную столицу на следующий день. Из Петербурга составы поедут с 11 декабря и далее по нечетным дням.
На пути следования в Вологодской области предусмотрены остановки в Буе, Нее, Шарье, Галиче, Мантурово, Поназырево, Гостовской и Шабалино.
Билеты, как и на другие поезда, можно приобрести за 90 суток до отправления.