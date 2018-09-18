18 Сент. 10:54 2018-09-18T10:54:24+03:00

Суд отправил под домашний арест водителя, задавившего женщину у супермаркета в Репино. Фото: vk.com/spb_today

Генеральный директор «Петербургской энергосберегающей компании» просил оставить его под подпиской о невыезде

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 сентября, Зеленогорский районный суд Петербурга выбирал меру пресечения для водителя иномарки, который 15 сентября насмерть сбил пожилую женщину у супермаркета в Репино.

- Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Валерия Ковешникова на срок до 15 ноября 2018 года, - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Таким образом, суд отклонил возражения самого водителя, который просил оставить его под подпиской о невыезде.

Напомним, что трагический инцидент произошел в поселке Репино Курортного района Петербурга в субботу, 15 сентября. Генеральный директор «Петербургской энергосберегающей компании» пытался выехать с парковки у супермаркета на своем «Инфинити QX60». По непонятной пока причине, машина резко рванула с места и побив по пути несколько соседний иномарок, на полном ходу влетела в помещение магазина.

К несчастью, на пути у тяжелого джипа оказалась 79-летняя пенсионерка, которая оказалась под колесами и погибла. Сам 68-летний водитель пока никак не объяснил произошедшее. Против мужчины заведено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до 5 лет заключения.