2018-09-18T11:17:11+03:00
Спорт

«Санкт-Петербург» стал лучшим стадионом России по итогам интернет-голосования

Арена на Крестовском острове всего на 1 процент обошла московскую «Открытие Арену»
Петр КИБЕР
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«Санкт-Петербург» стал лучшим стадионом России по итогам интернет-голосования.«Санкт-Петербург» стал лучшим стадионом России по итогам интернет-голосования.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Популярный спортивный интернет-портал «Чемпионат» в своей группе «ВКонтакте» провел голосование среди своих читателей. Под хэштегом #ChampBattle пользователи выбирали лучший стадион России. И победителем стала арена «Санкт-Петербург».

- В финальном голосовании приняло участие 238 463 человека. «Санкт-Петербург» и «Открытие Арена» шли ноздря в ноздрю до самого финиша, итоговая разница меньше 1 процента. Это было очень круто! Спасибо всем, кто принимал участие, - сообщили устроители «баттла» в соцсетях.

Напомним, что накануне на петербургском стадионе побывала инспекция из УЕФА, которая подтвердила готовность Северной столицы к принятию игр чемпионата Европы 2020 года. Делегаты отметили качественную спортивную и транспортную инфраструктуру города.

В Петербурге пройдут три матча группы «В», а также четвертьфинал турнира. Игры состоятся 13,17 и 22 июня, а также 3 июля 2020 года.

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