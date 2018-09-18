В лобовом столкновении фур под Петербургом погиб один человек
Один водитель погиб и еще один пострадал в результате лобового столкновения двух фур в Ленинградской области. Смертельная авария произошла сегодня, 18 сентября, на 94-м километре трассы «Кола».
- В 08:50 водитель автомобиля «Скания» по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим грузовым автомобилем, за рулем которого был мужчина 1992 года рождения, - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области
Известно, что от страшного удара – кабины многотонный машин просто разворотило, шофер «Скании» погиб на месте. Другому водителю помощь оказывают прибывшие на место аварии медики. Также здесь работают спасатели и сотрудники ГИБДД.
Из-за ДТП на трассе в обе стороны собралась пробка. Пока последствия столкновения двух грузовиков с дороги не убраны и все еще мешают проезду транспорта.