2018-09-18T11:38:37+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении фур под Петербургом погиб один человек

Два большегруза столкнулись на 94-м километре трассы «Кола»
Петр КИБЕР
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Под Петербургом столкнулись две фуры. Один водитель погиб. Фото: vk.com/spb_todayПод Петербургом столкнулись две фуры. Один водитель погиб. Фото: vk.com/spb_today
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Один водитель погиб и еще один пострадал в результате лобового столкновения двух фур в Ленинградской области. Смертельная авария произошла сегодня, 18 сентября, на 94-м километре трассы «Кола».

- В 08:50 водитель автомобиля «Скания» по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим грузовым автомобилем, за рулем которого был мужчина 1992 года рождения, - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области

Известно, что от страшного удара – кабины многотонный машин просто разворотило, шофер «Скании» погиб на месте. Другому водителю помощь оказывают прибывшие на место аварии медики. Также здесь работают спасатели и сотрудники ГИБДД.

Из-за ДТП на трассе в обе стороны собралась пробка. Пока последствия столкновения двух грузовиков с дороги не убраны и все еще мешают проезду транспорта.

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