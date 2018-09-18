2018-09-18T12:12:26+03:00
Происшествия

На перекрестке Ленской и Наставников женщина на «Мерседесе» сбила школьницу

Девочка получила травмы средней степени тяжести
Петр КИБЕР
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На перекрестке Наставников и Ленской женщина на "мерседесе" сбила школьницу. Фото: vk.com/spb_todayНа перекрестке Наставников и Ленской женщина на "мерседесе" сбила школьницу. Фото: vk.com/spb_today
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Утро вторника стало несчастливым для спешившей в школу юной жительницы Красногвардейского района Петербурга. Сегодня, 18 сентября, на перекрестке Ленской улицы и проспекта Наставников ее сбила машина.

- Девочка переходила на зеленый свет, а совершавшая поворот машина просто не успела остановиться, - сообщают свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительной информации, за рулем маленького красного «Мерседеса» была 31-летняя женщина. Она уверяет, что просто не заметила ребенка, которая выскочила на «зебру» из-за припаркованного рядом автомобиля.

На место аварии сразу же прибыли медики, которые оказали помощь школьнице. Девочка 2007 года рождения получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

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