2018-09-18T12:54:17+03:00
Происшествия

Безработный петербуржец напал на школьницу в квартире на Обводном канале

55-летнего мужчину уже задержала полиция
Петр КИБЕР
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В Петербурге безработный мужчина приставал к 10-летней школьнице.В Петербурге безработный мужчина приставал к 10-летней школьнице.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Случаи насилия в отношении детей и подростков продолжают происходить в Петербурге с пугающей регулярностью. Так, 17 сентября, в полицию обратилась женщина, заявившая, что ее 10-летнюю дочку изнасиловал пришедший в гости знакомый.

- Следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу в отношении местного жителя 1963 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера», - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Правоохранительные органы установили, что инцидент произошел днем, 17 сентября во Фрунзенском районе Петербурга. Безработный 55-летний мужчина пришел в гости к своей знакомой, проживающей в одном из домов на Обводном канале.

В какой-то момент, воспользовавшись невниманием к 10-летней школьнице со стороны матери, он затащил девочку в комнату и стал к ней приставать. Сухими словами протокола, педофил совершил «действия сексуального характера» в отношении ребенка, которые нельзя расценить как изнасилование.

Сейчас суд выбирает меру пресечения для любителя маленьких девочек.

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