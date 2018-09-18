2018-09-18T13:14:55+03:00
Происшествия

Грабители в масках вынесли из салона МТС 440 тысяч рублей

Уходя, бандиты прихватили и несколько телефонов с витрины
Петр КИБЕР
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В Петербурге грабители украли из салона МТС 440 тысяч рублей.В Петербурге грабители украли из салона МТС 440 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Всю выручку за день и несколько дорогих смартфонов смогли унести грабители из салона сотовой связи на проспекте Просвещения 67. Вчера, 17 сентября, около 21:00 в помещение магазина ворвались двое мужчин в масках и, угрожая похожим на пистолет, предметом забрали всю наличность.

- Грабители потребовали открыть сейф, откуда совершили хищение 440 тысяч рублей, после чего, разбив витрину, забрали 3 мобильных телефона, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Зачем грабителям понадобились смартфоны – не совсем понятно, ведь на перепродаже украденного можно легко попасться. Возможно, что преступники рассчитывали на больший улов и слегка расстроились малой суммой, лежавшей в сейфе.

Естественно, что после налета, злоумышленники скрылись с места преступления. Сами сотрудники салона, после того, как оправились от шока, вызвали полицию. Прибывшие на место оперативники записали показания продавцов.

Сейчас по факту ограбления сотового салона заведено дело по статье «Разбой». Нападавших ищут правоохранительные органы.

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