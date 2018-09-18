На Ветеранов маршрутка врезалась в троллейбус, который столкнулся с внедорожником

18 Сент. 13:39 2018-09-18T13:39:35+03:00

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Несколько человек пострадали в утреннем ДТП, которое произошло утром 18 сентября в Красносельском районе Петербурга. На проспекте Ветеранов столкнулись троллейбус, «Фольксваген Туарег» и 68-я маршрутка.

- В 09:20 у дома 133/2 по проспекту Ветеранов 27-летняя женщина, управлявшая троллейбусом, допустила столкновение с иномаркой, которая поворачивала направо. После чего, в троллейбус врезалось маршрутное такси, - сообщает отдел пропаганды петербургского управления ГИБДД.

От удара передняя часть микроавтобуса была сильно смята. Троллейбус в силу своей монументальности и толстого железа, повреждений практически не получил.

В момент ДТП в микроавтобусе находилось несколько пассажиров, которые попадали со своих мест от резкого удара. Двое из них – женщина 1975 и мужчина 1973 годов рождения получили травмы средней тяжести. Им помощь оказали прибывшие на место аварии медики. Водители транспортных средств к врачам не обращались.

Местные жители в соцсетях пишут, что из-за инцидента на улице Пионерстроя собралась длинная вереница троллейбусов, которые не смогли проехать дальше.

Что касается виновников аварии, то их установят дознаватели ГИБДД.