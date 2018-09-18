В Петербурге трамваи №№ 3, 16, 41 изменят маршруты
В Санкт-Петербурге временно изменят свои маршруты трамваи №№ 3, 16, 41. Как сообщили в Горэлектротрансе, в связи с производством дорожных работ в зоне трамвайных путей с 05:00 20 сентября до 05:00 24 сентября 2018 года закрывается трамвайное движение по Садовой улице от площади Тургенева до Никольского переулка.
Как будут ходить трамваи:
23 сентября при закрытии Садовой ул. от пл. Тургенева до Никольского пер. и от пл. Репина до пл. Тургенева:
№3: от к/ст «Трамвайный парк №3» по ул. Котовского, ул. Чапаева, ул. Куйбышева, далее по действующей трассе до к/ст «Сенная пл.»;
№16: от к/ст «Карбюраторный завод» по действующей трассе до к/ст «Ул. Марата»;
№41: от к/ст «Ленинградский электромеханический завод» по действующей трассе до к/ст «Оборонная ул.»;
С 24 сентября по 28 сентября и с 1 октября по 5 октября при закрытии Садовой ул. от пл. Репина до пл. Тургенева трамваи следуют:
№3: от к/ст «Трамвайный парк №3» по ул. Котовского, ул. Чапаева, ул. Куйбышева и по действующей трассе до к/ст «Пл. Тургенева»;
№16: от к/ст «Карбюраторный завод» по действующей трассе до к/ст «Пл. Тургенева»;
№41: от к/ст «Ленинградский электромеханический завод» по действующей трассе до к/ст «Оборонная ул.».