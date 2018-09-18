2018-09-24T15:01:39+03:00
Туризм

Исландия, Швейцария, Испания: ТОП самых популярных стран для отдых у петербуржцев

Жители Северной столицы неожиданно изменили свои предпочтения
Степан СТЕПАНОВ
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Испания осталась одним из тех направлений, куда чаще всего летают жители Петербурга.Испания осталась одним из тех направлений, куда чаще всего летают жители Петербурга.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Петербуржцы потянулись за экзотикой и все чаще стали выбирать совершенно не стандартные для большинства россиян направления для отдыха. Это отметили специалисты туристического портала momondo, проанализировав запросы жителей Северной столицы на перелеты за прошедшее лето.

Так, петербуржцем куда ближе стали не дешевые страны Европы. Например, число запросов в Швейцарию выросло на 17% по сравнению с 2017 годом, на Мальту – аж на 86%, в Данию – на 19% и в Исландию – на 67%.

- Нельзя сказать, что более бюджетный отдых в новых местах у петербуржцев не востребован, - отмечают создатели рейтинга. - Интерес к Албании у жителей Петербурга возрос на 40%, к Венгрии – на 78%, к Боснии и Герцеговине – на 116%. В то же время страны, куда традиционно отправляется больше всего туристов из всей России, теряли поклонников или не показывали динамики. Число запросов в Грецию снизилось на 10%, в Черногорию – на 28%, спрос в Италию остался на прошлогоднем уровне. Незначительный рост продемонстрировали только Болгария (+2%) и Испания (+6%).

- Мы отметили тенденцию постепенного отказа от пляжных направлений и растущего интереса к северным странам – Норвегии, Дании, Исландии, - пояснила представитель международного туристического метапоиска momondo.ru Ирина Рябовол.

В среднем на один авиабилет петербуржцы тратили 23,1 тыс. руб.

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