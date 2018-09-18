Из-за крупного ДТП на КАД перекрыли две полосы движения

18 Сент. 16:40 2018-09-18T16:40:48+03:00

Из-за крупной аварии на КАД перекрыли две полосы движения из трех. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".

По предварительным данным в аварии погиб один водитель

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Около 11 часов утра во вторник, 18 сентября, на КАД произошло крупное ДТП. О нем сообщили очевидцы в соцсети.

– Не доезжая до «Меги Парнас», желтая фура влетела в грузовик с сухими гипсовыми смесями, которые рассыпались по всей дороге от удара. И следом в грузовик влетел Ларгус. Желтая фура стоит рядом со смятой кабиной с водительской стороны, – написал пользователь соцсети.

На фотографиях очевидцев видно, что груз, который вез один из грузовиков, рассыпался по проезжей части. После аварии на дороге образовался затор длиной в четыре километра.

Как выяснилось, всего в ДТП пострадали два грузовых и два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– На место ДТП прибыли представители дорожных служб и специализированная техника для ликвидации последствий ДТП, ГИБДД, МЧС, машина скорой помощи, – отметили в ведомстве.

Кроме того, на участке КАД, где произошла авария, перекрыты две из трех полос движения.

– Информация о перекрытии полос выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, – сообщают пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По предварительным данным в ДТП погиб водитель, который был за рулем одного из грузовиков.