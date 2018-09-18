2018-09-18T16:40:48+03:00
Происшествия

Из-за крупного ДТП на КАД перекрыли две полосы движения

По предварительным данным в аварии погиб один водитель
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Из-за крупной аварии на КАД перекрыли две полосы движения из трех. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".Из-за крупной аварии на КАД перекрыли две полосы движения из трех. Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".
Изменить размер текста:

Около 11 часов утра во вторник, 18 сентября, на КАД произошло крупное ДТП. О нем сообщили очевидцы в соцсети.

– Не доезжая до «Меги Парнас», желтая фура влетела в грузовик с сухими гипсовыми смесями, которые рассыпались по всей дороге от удара. И следом в грузовик влетел Ларгус. Желтая фура стоит рядом со смятой кабиной с водительской стороны, – написал пользователь соцсети.

На фотографиях очевидцев видно, что груз, который вез один из грузовиков, рассыпался по проезжей части. После аварии на дороге образовался затор длиной в четыре километра.

Как выяснилось, всего в ДТП пострадали два грузовых и два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– На место ДТП прибыли представители дорожных служб и специализированная техника для ликвидации последствий ДТП, ГИБДД, МЧС, машина скорой помощи, – отметили в ведомстве.

Кроме того, на участке КАД, где произошла авария, перекрыты две из трех полос движения.

– Информация о перекрытии полос выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, – сообщают пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По предварительным данным в ДТП погиб водитель, который был за рулем одного из грузовиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры