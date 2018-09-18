В Петербурге задержали мужчин со 280 патронами времен ВОВ

18 Сент. 17:36 2018-09-19T07:57:44+03:00

Боеприпасы были изъяты и отправлены на экспертизу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Красногвардейском районе Петербурга задержали двоих мужчин - 30 и 36 лет, у которых в автомобиле «Газель» находилось 280 патронов времен ВОв. По факту незаконного хранения боеприпасовпроводится проверка.

- Днем 17 сентября 2018 года наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Красногвардейскому району, находясь на маршруте патрулирования, на Пискаревском проспекте у дома №39 обнаружили «Газель», на которой, согласно полученной информации, скрылись злоумышленники, причастные к кражам цветного металла и аккумуляторных батарей, - пояснили в пресс-службе УВО. - В ходе осмотра фургона и было обнаружено пластиковое ведро из-под краски с патронами - предположительно от винтовки Мосина.

В ведомстве пояснили, что боеприпасы были изъяты и отправлены на экспертизу. А задержанные мужчины переданы сотрудникам территориального отдела полиции.

Устанавливается причастность задержанных к совершению краж.