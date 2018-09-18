2018-09-19T07:57:44+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали мужчин со 280 патронами времен ВОВ

Оба гражданина проходят подозреваемыми в серии краж
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Боеприпасы были изъяты и отправлены на экспертизу.Боеприпасы были изъяты и отправлены на экспертизу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Красногвардейском районе Петербурга задержали двоих мужчин - 30 и 36 лет, у которых в автомобиле «Газель» находилось 280 патронов времен ВОв. По факту незаконного хранения боеприпасовпроводится проверка.

- Днем 17 сентября 2018 года наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Красногвардейскому району, находясь на маршруте патрулирования, на Пискаревском проспекте у дома №39 обнаружили «Газель», на которой, согласно полученной информации, скрылись злоумышленники, причастные к кражам цветного металла и аккумуляторных батарей, - пояснили в пресс-службе УВО. - В ходе осмотра фургона и было обнаружено пластиковое ведро из-под краски с патронами - предположительно от винтовки Мосина.

В ведомстве пояснили, что боеприпасы были изъяты и отправлены на экспертизу. А задержанные мужчины переданы сотрудникам территориального отдела полиции.

Устанавливается причастность задержанных к совершению краж.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры