2018-09-18T17:49:37+03:00
Общество

Экс-депутата ЗакСа Петербурга Светлану Нестерову просят посадить на десять лет

Бывшего парламентария обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
Полина ЖУКОВА
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Приговор Светлане Нестеровой огласят 25 сентября.Приговор Светлане Нестеровой огласят 25 сентября.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Красногвардейском районном суде Петербурга завершились прения по уголовному делу в отношении бывшего депутата Законодательного собрания города. Светлану Нестерову обвиняют по статье о получении взятки в особо крупном размере.

– Прокурор просил признать Нестерову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет со штрафом в 10 миллионов рублей, – отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга по итогам прений.

Сообщается также, что сторона защиты просила оправдать Нестерову. Оглашение приговора экс-депутату Северной столицы состоится 25 сентября.

Напомним, что Светлану Нестерову задержали и посадили под домашний арест еще в 2016 году. Тогда следствие обвиняло ее в хищении 4,5 миллионов рублей из бюджета. После этого следователям понадобилось больше года, чтобы уголовное дело, возбужденное на бывшего депутата ЗакСобрания Северной столицы, дошло до Красногвардейского суда города.

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