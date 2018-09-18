2018-09-18T18:47:12+03:00
Общество

Петербургский депутат обратил внимание на отсутствие аптечек в «Сапсанах»

Алексей Цивилев обратился в транспортную прокуратуру после жалоб горожан
Евгения МОСКВИНА
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Пассажиры "Сапсана" остались без аптечки и рассказали об этом депутату ЗакСа Петербурга.Пассажиры "Сапсана" остались без аптечки и рассказали об этом депутату ЗакСа Петербурга.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев после жалоб горожан заинтересовался ситуацией с отсутствием аптечек в поездах «Сапсан». Инцидент с пассажирами произошел 17 сентября, когда они не смогли получить простые медицинские средства для помощи – перекись водорода, йод и бинт. Об этом депутат рассказал на своей странице в соцсети.

– При обращении к начальнику поезда с просьбой предоставить аптечку пассажиры выяснили, что необходимые медицинские изделия в вагонах отсутствуют. Работники поезда сослались при этом на некий приказ министерства здравоохранения, согласно которому аптечки в составах давно нет. В поезде нашли только пластырь и охлаждающие пакеты, – отметил Алексей Цивилев.

Депутат обратился в транспортную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. И напомнил, что согласно санитарным правилам по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в составе должна быть аптечка для оказания первой помощи.

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