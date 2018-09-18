2018-09-18T18:44:36+03:00
Общество

Проектировщики ремонта Мариинского театра получили условный срок за мошенничество

Приговор по делу огласили в Кировском районном суде Петербурга
Полина ЖУКОВА
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Гендиректора и советника по безопасности "Ленпроектреставрации" осудили на 2 года условно.Гендиректора и советника по безопасности "Ленпроектреставрации" осудили на 2 года условно.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Кировском районном суде огласили приговор в отношении генерального директора и советника по безопасности «Ленпроектреставрации» – проектного института реставрации памятников истории и культуры. Двое мужчин были признаны виновными по статье о мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что дело слушалось в особом порядке. Ранее следствие выяснило, что мужчины предлагали представителю ООО «СтройАльтернатива» передать им 800 000 рублей, которые, якобы, поспособствуют проведению ремонтных работ компании в Мариинском театре. Однако в августе 2017 года мужчины получили на руки муляж взятки, после чего и были задержаны.

– Подсудимые признали свою вину. Суд назначил обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года, – рассказали в объединенной пресс-службее судов Санкт-Петербурга.

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