Трамвай «Львенок», построенный в Петербурге, оценили в Берлине

18 Сент. 19:19 2018-09-18T19:19:28+03:00

Трамваи моделей "Лев" и "Львенок", построенные в Северной столице, представили на выставке в Берлине. Фото: пресс-служба ПК "Транспортные системы".

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На выставке в Берлине показали трамваи, построенные в Петербурге. Среди первых российских вагонов, представленных на мировом рынке, оказались модели «Львенок» и «Лев». Их по достоинству оценили ведущие эксперты отрасли, рассказали в пресс-службе Производственной компании «Транспортные системы».

– В салонах российских трамваев уже несколько часов народу, почти как в часы пик. «Лев» и «Львенок» привлекают внимание своим внешним видом, современным дизайном и множеством оригинальных технических решений, – отметили в пресс-службе ПК «Транспортные системы».

Кстати, на выставке InnoTrans, которая открылась в Берлине сегодня, 18 сентября, свою продукцию показывает более шестидесяти стран.

Низкопольный вагон «Львенок», который сделан в Петербурге, уже запущен в серийное производство. А модель «Лев» стала самым большим трамваем своего класса в мире. Отличаются оба вагона современным дизайном. За комфорт будущих пассажиров во время поездки на них будут отвечать удобные сидения, система климат-контроля и информационные экраны.