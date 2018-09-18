2018-09-18T19:40:22+03:00
Общество

В Петербурге собираются отремонтировать набережные у стадиона «Петровский»

Преобразить территории у воды планируют за 2019-2021 годы
Полина ЖУКОВА
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У стадиона "Петровский" планируют отремонтировать набережные.У стадиона "Петровский" планируют отремонтировать набережные.Фото: Илья СМИРНОВ
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В Петербурге собираются отремонтировать набережные Малой Невы у стадиона «Петровский». Об этом стало известно после совещания вице-губернатора Игоря Албина с руководителями Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Комитета по градостроительству и архитектуре, Центра государственной экспертизы и представителями группы строительных компаний «Кортрос».

Протяженность набережных, которые предстоит привести в порядок, составляет 986,4 метра. Ремонтировать их будут в два этапа: сначала на территории Петровского парка, а затем набережные Малой Невы.

– Стоимость работ, по экспертной оценке, составляет 1,6 миллиардов рублей и 800 миллионов рублей, соответственно, – отметили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

Проектная документация на капремонт уже разрабатывается за счет средств инвестора – компании «Петровский Альянс». Привести в порядок набережные планируют в 2019-2021 годах.

– Большая часть территории для устройства набережной расположена в границах объекта культурного наследия регионального значения «Большой Петровский парк». Поэтому работы по приведению набережной в нормативное состояние проводятся на основании задания по сохранению объекта культурного наследия, выданного Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, – добавили в пресс-службе Игоря Албина.

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