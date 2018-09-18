2018-09-18T20:19:41+03:00
Авто

На участке КАД между Дачным проспектом и Московским шоссе частично перекроют движение

С 22 сентября по 7 октября нельзя будет проехать по двум полосам
Евгения МОСКВИНА
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На КАД между Дачным проспектом и Московским шоссе перекроют две полосы движения. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".На КАД между Дачным проспектом и Московским шоссе перекроют две полосы движения. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
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Из-за работ над покрытием проезжей части на участке КАД между развязками с Дачным проспектом и Московским шоссе будут перекрыты две полосы движения. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 22 сентября по 7 октября на обозначенном участке по третьей и четвертой полосам нельзя будет проехать. А на первой и второй введут ограничение скорости до 50 километров в час.

– Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация, – отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». – Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Кстати, ранее ремонт на дороге был запланирован с 8 по 24 сентября, но по техническим причинам его перенесли на более поздний срок. Генеральным подрядчиком работ выступает АО «ВАД».

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