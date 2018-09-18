На рыбном заводе в Петербурге нашли больше 200 кг просроченной кеты

18 Сент. 20:39 2018-09-18T20:41:49+03:00

В Северной столице на предприятии, перерабатывающем рыбу, нашли больше 200 кг несвежей кеты. Фото: пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

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На рыбоперерабатывающем предприятии в Петербурге прокуратура Невского района и специалисты Управления ветеринарии города нашли нарушения. Отличилось ООО «Морская столица» несвежей рыбой. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.

– Установлено, что Общество осуществляет переработку рыбы на готовые рыбные изделия. Однако сбор, хранение, утилизация биологических отходов, получаемых при переработке пищевого рыбного сырья, осуществлялось с нарушением требований законодательства, – отметили в пресс-службе Прокуратуры Северной столицы.

Оказалось, что на предприятии хранилась рыба, на которую и вовсе не было нужных документов. Делать продукцию там собирались также из 216 килограммов просроченной мороженой кеты.

– На момент проверки помещения организации находились в неудовлетворительном санитарном состоянии, – добавили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

В адрес предприятия уже вынесли представление об устранении нарушений. На продукцию, которая не соответствовала требованиям законодательства, наложили арест. Кроме того, решается и вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.