Движение на КАД после крупного ДТП восстановлено

18 Сент. 21:21 2018-09-18T21:21:29+03:00

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Последствия крупного ДТП на КАД с участием четырех транспортных средств, которое произошло около 11 утра во вторник, 18 сентября, полностью ликвидировали к 17:45 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». До этого времени было перекрыто движение по двум из трех полос движения.

– Проезжая часть очищена. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Пострадавшие в ДТП транспортные средства перемещены в полосу безопасности для дальнейшей эвакуации, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, что в серьезном ДТП в Петербурге пострадали два грузовых и два легковых автомобиля. По предварительной информации погиб водитель одного из транспортных средств. После аварии на дороге образовался затор длиной в четыре километра. Сухие гипсовые смеси, который вез один из грузовиков, рассыпались по проезжей части.