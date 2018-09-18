2018-09-18T22:48:21+03:00
Происшествия

Бомбу в бизнес-центре на Васильевском острове искали три часа

Всего во вторник 18 сентября в Петербурге эвакуировали три здания
Елена МОЛОДКИНА
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Из "Острова" эвакуировали 350 человек. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеИз "Острова" эвакуировали 350 человек. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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Пожарные, ОМОН, кинологи с собаками - все спецслужбы прибыли сегодня около пяти часов вечера к бизнес-центру "Остров", что неподалеку от станции метро "Василеостровская". И эвакуировали всех, кто был в здании. Как оказалось, в полицию поступил тревожный звонок.

Аноним сообщил, что в бизнес-центре заложена бомба. Пока специалисты осматривали каждый закуток здания, народ толпился на улице в ожидании момента, когда можно будет выдохнуть и вернуться к рабочему месту.

На все про все у кинологов и ОМОНовцев ушло почти три часа. Только к восьми вечера территорию здания полностью проверили и заключили: опасных предметов нет.

К слову, это не единственная эвакуация 18 сентября. Ранее бомбу искали в здании Уставного суда и Университета технологий управления и экономики. Там тоже ничего опасного не нашли.

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