Медведев обыграл португальца и прошел в следующий круг St. Petersburg Open

18 Сент. 23:04 2018-09-18T23:04:30+03:00

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Первый круг St. Petersburg Open стал удачным для российского теннисиста Даниила Медведева. Россиянин обыграл своего португальского соперника Жуана Соузу за один час и восемь минут в двух партиях - со счетом 6:4, 6:1.

А это значит, что у наших болельщиков появилась надежда. Следующий шаг Медведева - поединок за выход в четвертьфинал турнира. С кем он встретится на корте в следующем круге, пока не ясно.

Михаил Кукушкин из Казахстана и Денис Истомин из Узбекистана еще не скрестили ракетки. Кто из них победит, тот и станет соперником Медведева в борьбе за выход в 1/4.

А вот другой россиянин Андрей Рублев проиград немцу Яну-Леннарду Штруффу и выбыл из турнира.