В Санкт-Петербурге 15-летнего парня откачивают после бассейна
15-летний петербуржец во вторник 18 сентября пришел в оздоровительный комплекс, расположенный на улице Правды в Петербурге. Парень переоделся, зашел внутрь и сел на бортик бассейна.
Вдруг ребенок то ли нырнул, то ли упал. Другие посетители не сразу сообразили, что парня надо спасать. Но, к счастью, вовремя опомнились и вытащили из воды потерявшего сознание тинейджера.
Бригада "скорой помощи", осмотрев пострадавшего и оказав первую помощь, госпитализировала парня в детскую городскую больницу номер 19 имени Раухфуса - в реанимационное отделение.
По предварительным данным, его жизни уже ничего не угрожает. Однако причину ЧП еще предстоит установить. Правоохранителям также сообщили о случившемся. Проводится проверка.