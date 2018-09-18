2018-09-18T23:16:14+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге 15-летнего парня откачивают после бассейна

Подросток потерял сознание и упал в воду
Елена МОЛОДКИНА
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Ребенок в реанимации, но самое страшное уже позади. Фото: Архив "КП"Ребенок в реанимации, но самое страшное уже позади. Фото: Архив "КП"
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15-летний петербуржец во вторник 18 сентября пришел в оздоровительный комплекс, расположенный на улице Правды в Петербурге. Парень переоделся, зашел внутрь и сел на бортик бассейна.

Вдруг ребенок то ли нырнул, то ли упал. Другие посетители не сразу сообразили, что парня надо спасать. Но, к счастью, вовремя опомнились и вытащили из воды потерявшего сознание тинейджера.

Бригада "скорой помощи", осмотрев пострадавшего и оказав первую помощь, госпитализировала парня в детскую городскую больницу номер 19 имени Раухфуса - в реанимационное отделение.

По предварительным данным, его жизни уже ничего не угрожает. Однако причину ЧП еще предстоит установить. Правоохранителям также сообщили о случившемся. Проводится проверка.

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