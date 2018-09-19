В Петербурге началось бабье лето

19 Сент. 07:54 2018-09-19T07:54:47+03:00

В среду, 19 сентября, в городе на Неве будет больше 20 градусов тепла

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Лето возвращается! Петербуржцы, успевшие за пару пасмурных и ветреных недель забыть о теплых деньках, снова смогут насладиться приятной погодой. Сегодня, 19 сентября, в Северную столицу пришел антициклон, который подарит горожанам несколько дней бабьего лета.

- Днем в Санкт-Петербурге будет без осадков, ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла. Ясно, - сообщается в прогнозе городского гидрометцентра.

И надо сказать, что четверг и пятница будут такими же приятными в отношении погоды днями. 20 и 21 сентября синоптики ожидают безветренную солнечную погоду и выше 20 градусов тепла.

Это означает, что обещанное главным специалистом городского гидрометцентра Александром Колесовым бабье лето, все же пришло в Петербург.

Напомним, что специалист говорил примерно о пяти днях хорошей погоды, которая порадует горожан во второй половине сентября. Ну а после этого летнего подарка, осень вернется в свои права и в Северную столицу неминуемо придет холодный фронт.