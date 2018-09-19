2018-09-19T07:54:47+03:00
Происшествия

В Петербурге началось бабье лето

В среду, 19 сентября, в городе на Неве будет больше 20 градусов тепла
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербург пришло бабье лето.В Петербург пришло бабье лето.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Лето возвращается! Петербуржцы, успевшие за пару пасмурных и ветреных недель забыть о теплых деньках, снова смогут насладиться приятной погодой. Сегодня, 19 сентября, в Северную столицу пришел антициклон, который подарит горожанам несколько дней бабьего лета.

- Днем в Санкт-Петербурге будет без осадков, ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла. Ясно, - сообщается в прогнозе городского гидрометцентра.

И надо сказать, что четверг и пятница будут такими же приятными в отношении погоды днями. 20 и 21 сентября синоптики ожидают безветренную солнечную погоду и выше 20 градусов тепла.

Это означает, что обещанное главным специалистом городского гидрометцентра Александром Колесовым бабье лето, все же пришло в Петербург.

Напомним, что специалист говорил примерно о пяти днях хорошей погоды, которая порадует горожан во второй половине сентября. Ну а после этого летнего подарка, осень вернется в свои права и в Северную столицу неминуемо придет холодный фронт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры