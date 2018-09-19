Власти Петербурга отреагировали на требование Патрушева заняться полигоном «Красный Бор»

19 Сент. 08:36 2018-09-19T08:36:59+03:00

Смольный отреагировал на требование разобраться с полигоном ""Красный Бор". Фото: Комитет по природопользованию С-Пб

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Смольный не стал отмалчиваться и отреагировал на требование главы Совбеза Николая Патрушева начать разбираться с проблемой полигона «Красный Бор». Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга прокомментировал ситуацию.

- Меры, принятые в последние три года, позволили привести территорию полигона «Красный Бор» в стабильное безаварийное состояние. Сейчас прорабатывается комплекс мер, для того, чтобы в дальнейшем решить проблему, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что накануне, 18 сентября, на совещании Совбеза, которое прошло в Нарьян-Маре, Николай Патрушев обратил внимание на экологическую безопасность страны и Северо-Западного региона в частности. И естественно, что вопрос полигона «Красный Бор» также вышел на поверхность.

Патрушев напомнил, что заполняемость хранилища 100-процентная и потребовал от Смольного начать принимать меры по утилизации отходов.

В интервью «КП-Петербург» эколог Юрий Шевчук подтвердил опасения главы Совета безопасности, заявив, что на решение проблемы осталось в лучшем случае лет 10-15.