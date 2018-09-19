2018-09-19T08:53:21+03:00
Происшествия

Ночью на проспекте Большевиков полыхала иномарка

Еще одна машина чуть ранее загорелась на проспекте Есенина
Петр КИБЕР
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За один вечер в Петербурге сгорели две иномарки.За один вечер в Петербурге сгорели две иномарки.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Два автовладельца остались без своих «железных коней» из-за произошедших накануне пожаров. Так, около 22:00 18 сентября в Выборгском районе Петербурга загорелся стоявший у дома кроссовер «Опель».

- Есенина 1, корпус 1. У паркинга загорелась машина, пожарные прибыли вовремя. Соседние авто не пострадали, - поделились наблюдениями местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, огонь вспыхнул в моторном отсеке и успел полностью уничтожить переднюю часть автомобиля до того, как прибывшие бойцы МЧС успели потушить пламя.

Другой случай произошел чуть позднее в другом конце Петербурга. В Невском районе города загорелся легковой «Пежо».

- В 22:59 поступило сообщение о пожаре по адресу проспект Большевиков дом 61 корпус 2, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Всего через 18 минут возгорание было полностью ликвидировано, однако пламя было такой силы, что не только освещало весь внутренний двор, но и моментально спалило всю иномарку - от машины остался лишь обугленный каркас.

Пока причины обоих пожаров не установлены.

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