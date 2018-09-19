Ночью на проспекте Большевиков полыхала иномарка
Два автовладельца остались без своих «железных коней» из-за произошедших накануне пожаров. Так, около 22:00 18 сентября в Выборгском районе Петербурга загорелся стоявший у дома кроссовер «Опель».
- Есенина 1, корпус 1. У паркинга загорелась машина, пожарные прибыли вовремя. Соседние авто не пострадали, - поделились наблюдениями местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По словам очевидцев, огонь вспыхнул в моторном отсеке и успел полностью уничтожить переднюю часть автомобиля до того, как прибывшие бойцы МЧС успели потушить пламя.
Другой случай произошел чуть позднее в другом конце Петербурга. В Невском районе города загорелся легковой «Пежо».
- В 22:59 поступило сообщение о пожаре по адресу проспект Большевиков дом 61 корпус 2, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
Всего через 18 минут возгорание было полностью ликвидировано, однако пламя было такой силы, что не только освещало весь внутренний двор, но и моментально спалило всю иномарку - от машины остался лишь обугленный каркас.
Пока причины обоих пожаров не установлены.