2018-09-19T09:19:24+03:00
Происшествия

Опубликовано видео из Омска, на котором местная жительница дарит ребенка петербурженке

Следственный комитет показал запись, сделанную в омском аэропорту
Петр КИБЕР
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Следственный комитет опубликовал видео дарения младенца в аэропорту Омска.Следственный комитет опубликовал видео дарения младенца в аэропорту Омска.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Шокирующая ситуация с дарением новорожденной девочки, которую родная мать из Омска отдала учительнице из Петербурга, получила видео-подтверждение. Следственный комитет России опубликовал запись с камер наблюдения омского аэропорта, на которой запечатлен момент передачи младенца.

- Не имея финансовой возможности содержать ребенка, омичка подарила свою новорожденную дочь учительнице младших классов из Санкт-Петербурга, с которой познакомилась в Интернет, - сообщает пресс-служба СК России.

На видео хорошо заметно, как молодая женщина с ребенком на руках ждет кого-то в терминале аэропорта. Через некоторое время к ней подходят две женщины, одна из которых забирает младенца.

Следователи установили, что петербурженка вывезла малышку в Северную столицу по поддельному свидетельству о рождении. Сейчас дело в отношении обеих женщин завершено. Пока и родная и «приемная» мать находятся под подпиской о невыезде. Дальнейшую их судьбу определит Кировский районный суд Омска.

Дарение младенца.Видео: Следственный комитет РФ

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