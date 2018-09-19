В Купчино на остановке столкнулись троллейбус и маршрутное такси

19 Сент. 09:51 2018-09-19T09:51:44+03:00

В Купчино троллейбус на остановке врезался в маршрутку. Фото: vk.com/spb_today

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Только вчера, 18 сентября, на проспекте Ветеранов маршрутное такси врезалось в троллейбус, ударивший внедорожник, как сегодня произошла обратная ситуация. Утром, 19 сентября, в стоявший на остановке ПАЗ въехал троллейбус.

- В 7:50 столкнулись на остановке у пересечения Будапештской улицы и Димитрова. Пока ещё стоят. Автобусам подъехать к остановке трудно, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Удар был не сильный, поэтому в отличие от вчерашнего ДТП где пострадали два человека, здесь все отделались лишь испугом и потерянным временем. У самих машин повреждений также не заметно, однако дождаться ГИБДД и оформить случившееся придется все равно.

По одной из версий, троллейбус мог ударить маршрутку из-за того, что водитель не рассчитал дистанцию, а отъезжавший от остановки ПАЗик внезапно затормозил, чтобы взять еще одного пассажира.

Теперь обоим водителям придется потерять немало рабочего времени, чтобы уладить все формальности.