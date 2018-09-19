Матч «Зенита» с «Копенгагеном» покажут на большом экране стадиона «Санкт-Петербург»

19 Сент. 10:08 2018-09-19T10:08:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже завтра, 20 сентября, в столице Дании петербургский «Зенит» проведет свой первый матч в рамках группового этапа Лиги Европы. Игра против местного клуба «Копенгаген» начнется в 22:00 по московскому времени, а посмотреть ее можно будет на огромном экране стадиона «Санкт-Петербург».

- «Смотри+ Арена»: самая большая фан-зона страны покажет матч с «Копенгагеном», - зазывает на мероприятие пресс-служба сине-бело-голубых.

Традиционно, перед игрой пришедших зрителей ждет развлекательное шоу, которое стартует за два часа до начала встречи. Кроме настольных игр, аква-грима, караоке и розыгрыша билетов на игру с «Краснодаром», петербуржцев ждет концерт коллективов «Пролетарское танго» и Orchestra Beat.

Как обещают организаторы, вход на стадион будет свободный, а на самой арене будут продавать любимый болельщиками пенный напиток, который был на трибунах во время проведения чемпионата мира 2018 года.

Открытие фан-зоны «Смотри+ Арена» состоится в 20:00 20 сентября. Бесплатные билеты еще остались.