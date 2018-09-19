В Петербурге нашли тело стажерки-кассира метро с пробитой головой
Полиция Кировского района Петербурга расследует смерть 37-летней женщины, тело которой было найдено днем 18 сентября. Труп с пробитой головой лежал в одной из квартир дома номер 14 корпус 3 по Двинской улице, где погибшая и жила.
- На теле имелась открытая черепно-мозговая травма, а также резаные раны шеи, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
При выяснении подробностей выяснилось, что погибшая работала в должности стажера –кассира в петербургском метрополитене.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, а также личность возможного преступника. Следственными органами возбуждено дело по статье «Убийство».