2018-09-19T11:48:22+03:00
Происшествия

Поддельные «газовщики» обокрали петербургского пенсионера на 800 тысяч рублей

В полицию 94-летний мужчина обратился только на следующий день
Петр КИБЕР
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Мошенницы выманили у петербургского пенсионера 800 тысяч рублей.Мошенницы выманили у петербургского пенсионера 800 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Очередной пожилой петербуржец оказался жертвой бессовестных мошенников. У 94-летнего жителя Северной столицы две липовые «коммунальщицы» украли все сбережения – 800 тысяч рублей.

- 18 сентября 2018 года в полицию поступило заявление от гражданина, который просил найти воровок, которые представились сотрудницами «горгаза», проникли к нему в квартиру на улице Пилотов и вынесли крупную сумму денег, - сообщает пресс-служба петербургского ГУ МВД.

По факту кражи заведено уголовное дело, однако своих накоплений пенсионер может уже никогда не увидеть.

Сейчас предприимчивых преступниц усиленно ищет полиция Московского района Северной столицы, а в правоохранительных органах еще раз предостерегают пенсионеров от общения с подозрительными людьми, которые ходят по квартирам и представляются работниками социальных или же коммунальных служб.

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