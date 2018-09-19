2018-09-19T12:20:53+03:00
Общество

На Дворцовой площади с елками и снеговиками прошел смотр уборочной техники

Традиционное перед зимним сезоном мероприятие, уже который год превращают в красочное шоу
Петр КИБЕР
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На Дворцовой с елками и снеговиками представили уборочную технику.На Дворцовой с елками и снеговиками представили уборочную технику.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня, в первый день бабьего лета, на Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город. И в который раз, из обыденного, казалось бы, мероприятия, устроили шоу с искусственным снегом и настоящими зелеными елками.

- Перед Зимним дворцом в ряд выстроились десятки ярко-оранжевых машин, а «гвоздем» программы стал раскрашенный под снежного барса белый «Камаз», который разрисовали художники-граффитисты из HoodGraff, - передает корреспондент «КП-Петербург».

Отдельно украшала брусчатку Дворцовой площади полянка с искусственным снегом, дворником-снеговиком и яркими новогодними подарками.

Белоснежный "Камаз" расписали граффитисты из Hood Graff. Фото: Александр ГЛУЗ

Белоснежный "Камаз" расписали граффитисты из Hood Graff.Фото: Александр ГЛУЗ

Фото: Александр ГЛУЗ

Особенно контраст зимней тематики был заметен на фоне по-летнему солнечного Петербурга, который наслаждается вернувшейся в город 20-градусной теплой погодой.

Но уже через несколько месяцев улицы Северной столицы засыплет снег и тогда чистить дороги и тротуары выйдет больше 1,5 тысяч единиц техники, часть из которой сегодня была выставлена на всеобщее обозрение.

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