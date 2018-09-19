В Петербурге в аварию попал третий за день троллейбус

19 Сент. 12:44 2018-09-19T12:44:40+03:00

В Петербурге утро началось с аварий с участием общественного транспорта. Фото:vk.com/spb_today

На этот раз столкновение произошло на Заневском проспекте

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19 сентября стало аномальным по числу аварий с участием общественного транспорта. Всего за одно утро в Петербурге в ДТП попали два автобуса, три троллейбуса и маршрутка. Причем часть этих транспортных средств столкнулась друг с другом.

- На Заневском проспекте автобус отъехал в троллейбус, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Однако другие свидетели аварии заявили, что сначала у остановки произошла «встреча» рейсового ЛИАЗа и «Фольксвагена Поло», а потом стоявший автобус не смог объехать троллейбус.

Из-за того, что машины перегородили два ряда из трех, на Заневком проспекте сразу же образовались пробки.

Биться общественный транспорт начал ранним утром. На проспекте Ветеранов «Форд Куга» поворачивал направо из среднего ряда и подставил бок троллейбусу. Чуть позднее, в Купчино, подъезжавший к остановке троллейбус врезался в стоявшую маршрутку, а уже в Приморском районе начинающий водитель иномарки неосторожно выехал с заправки и попал под удар рейсового автобуса.

Таким образом, только за одно утро, в городе пострадали сразу шесть единиц общественного транспорта. Пока в ДТП не успели попасть только трамваи и метро.