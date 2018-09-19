В Петербурге в аварию попал третий за день троллейбус
19 сентября стало аномальным по числу аварий с участием общественного транспорта. Всего за одно утро в Петербурге в ДТП попали два автобуса, три троллейбуса и маршрутка. Причем часть этих транспортных средств столкнулась друг с другом.
- На Заневском проспекте автобус отъехал в троллейбус, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Однако другие свидетели аварии заявили, что сначала у остановки произошла «встреча» рейсового ЛИАЗа и «Фольксвагена Поло», а потом стоявший автобус не смог объехать троллейбус.
Из-за того, что машины перегородили два ряда из трех, на Заневком проспекте сразу же образовались пробки.
Биться общественный транспорт начал ранним утром. На проспекте Ветеранов «Форд Куга» поворачивал направо из среднего ряда и подставил бок троллейбусу. Чуть позднее, в Купчино, подъезжавший к остановке троллейбус врезался в стоявшую маршрутку, а уже в Приморском районе начинающий водитель иномарки неосторожно выехал с заправки и попал под удар рейсового автобуса.
Таким образом, только за одно утро, в городе пострадали сразу шесть единиц общественного транспорта. Пока в ДТП не успели попасть только трамваи и метро.