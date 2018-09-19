В Петербурге проложат еще 12 километров велодорожек

19 Сент. 13:05 2018-09-19T13:06:13+03:00

В Петербурге до 1 ноября построят еще 12 километров велодорожек. Фото: Мария РОЛЬСКИТЕ

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У петербургских двухколесных праздник. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры заключил договора с подрядчиками на создание велосипедных дорожек от проспекта Культуры до Кантемировской улицы и от Белградской улицы до Софийской.

- Все работы по обустройству необходимо выполнить до 1 ноября 2018 года, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Их двух лотов, самым длинным оказался участок от проспекта Культуры, который пойдет по улице Харченко до Кантемировской площади в Выборгском районе города. Его протяженность составит 9,4 километра.

В Купчино велодорожка окажется гораздо короче – всего 2,6 километра. Путь проляжет от Белградской улицы, далее по проспекту Славы и до Софийской улицы. На самом проспекте Славы, вдоль парка Интернационалистов, полосу для велосипедистов открыли еще в 2017 году.

Еще на нескольких подобных объектах в разных районах Северной столицы уже ведутся работы. После введения всех планируемых в строй адресов, общая протяженность велодорожек в Санкт-Петербурге составит 115 килорметров.