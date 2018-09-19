2018-09-19T13:29:54+03:00
Общество

Депутаты попросили Полтавченко выкупить здание ДК имени Горького

По мнению парламентариев, это может спасти объект от продажи коммерсантам
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Депутаты хотят выкупить ДГ имени Горького в собственность города. Фото:Пресс-служба Дениса ЧетырбокаДепутаты хотят выкупить ДГ имени Горького в собственность города. Фото:Пресс-служба Дениса Четырбока
Изменить размер текста:

Инициативная группа депутатов петербургского ЗакСа обратилась к губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко с предложением выкупить ДК имени Горького у нынешнего собственника и оставить в собственности города.

- Мы обеспокоены случаями перепрофилирования культурно-просветительских центров в коммерческие объекты, - приводит слова инициатора запроса Дениса Четырбока его пресс-служба.

По мнению парламентария, нынешний владелец – Ленинградская федерация профсоюзов не может содержать ДК как общественный объект и может его продать инвесторам. В таком случае. Наверняка из Дворца культуры сделают очередной торговый центр.

При этом бремя содержания не будет особенно тяжким для городского бюджета, так как сейчас ДК не только самоокупается, но и приносит прибыль.

- Расходы Дворца Культуры имени Горького – 75 миллионов рублей, а доходы – 83, - заверяет депутат.

При этом в городе уже есть негативный опыт с ДК имени Газа, который после продажи в частные руки почти полностью утратил прежнее значение и стал коммерческим объектом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры