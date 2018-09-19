Депутаты попросили Полтавченко выкупить здание ДК имени Горького

19 Сент. 13:29 2018-09-19T13:29:54+03:00

По мнению парламентариев, это может спасти объект от продажи коммерсантам

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Инициативная группа депутатов петербургского ЗакСа обратилась к губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко с предложением выкупить ДК имени Горького у нынешнего собственника и оставить в собственности города.

- Мы обеспокоены случаями перепрофилирования культурно-просветительских центров в коммерческие объекты, - приводит слова инициатора запроса Дениса Четырбока его пресс-служба.

По мнению парламентария, нынешний владелец – Ленинградская федерация профсоюзов не может содержать ДК как общественный объект и может его продать инвесторам. В таком случае. Наверняка из Дворца культуры сделают очередной торговый центр.

При этом бремя содержания не будет особенно тяжким для городского бюджета, так как сейчас ДК не только самоокупается, но и приносит прибыль.

- Расходы Дворца Культуры имени Горького – 75 миллионов рублей, а доходы – 83, - заверяет депутат.

При этом в городе уже есть негативный опыт с ДК имени Газа, который после продажи в частные руки почти полностью утратил прежнее значение и стал коммерческим объектом.